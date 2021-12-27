Свежие новости

Вы уже видели наши уникальные буровые здания на фото или в работе и хотите такие же (или даже лучше), с учётом Ваших особенностей эксплуатации – обращайтесь – мы предложим различные варианты комплектации и конструктивных особенностей бурового комплекса. Большой опыт изготовления буровых комплексов (построено более 40-ка разборных буровых зданий) позволяет ЗАО «ДТХЗ» с каждым новым сборно-разборным сооружением внедрять свои особенности (улучшения) в изготавливаемые металлоконструкции для геологоразведки.

Уникальность наших буровых конструкций (разборные транспортные сани и буровые здания), а также стремление к совершенствованию и модернизации производства буровых работ находят воплощение в инновационных разработках и позволяют иметь долгосрочную выгоду от эксплуатации, которую Вы можете получить только в ЗАО «ДТХЗ», так как наши конструкции являются запатентованными изобретениями и охраняются законом.

Мы не стоим на месте и готовы оперативно разработать и внедрить в производство новые разборные сооружения под Ваши буровые станки (производства Атлас Копко, Борт Лонгир, Завод Бурового Оборудования и др.).

Наши буровые здания и сопутствующие металлоконструкции нашли своё применение в производстве геологоразведочных работ по всей России: от гор Чечни (в тяжёлых условиях перепада высот и крутых откосов) до Якутии и Чукотки (в заснеженных таёжных, степных и болотистых районах).

В чём Ваша выгода от приобретения буровых зданий в ЗАО «ДТХЗ»:

Экономическая выгода – Ваше преимущество от использования разборных буровых зданий на санном основании заключается в удешевлении затрат на транспортировку сборно-разборных сооружений к отдалённым местам производства геологоразведочных работ за счёт обеспечения требований, в первую очередь габаритных и весовых, предъявляемых различными видами транспорта, с сохранением функциональных возможностей для выполнения работ по геологоразведке на труднодоступных территориях. А габаритные и осевые расстояния полозьев саней и необходимый дорожный просвет транспортных саней позволяют перемещать их собственным ходом по стандартной автомобильной колее, в условиях отсутствия твёрдого грунтового покрытия или по снегу.

Техническая выгода – Ваше удобство в эксплуатации и перевозке сборно-разборных конструкций для проведения буровых работ.

Организационная выгода – Ваши особенности геологоразведочных работ могут требовать частые переезды на новые участки производства работ, что в наших конструкциях обеспечивается за счёт возможности организации многократной сборки и разборки сооружений на санях, легко и быстро перебазируясь на новые участки буровых работ, не теряя срочные выгодные заказы. Наши конструкции будут прибыльными для Вас, так как позволяют повысить производительность и выработку, за счёт удобства в эксплуатации, создавая комфортные для работы условия.

Подробнее о конструкциях для буровых установок: Монтажные работы