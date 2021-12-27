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г.Хабаровск, ул.Хабаровская, 15
ЗАО ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА
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Приветствуем Вас на нашем официальном сайте!
Приветствуем Вас
на нашем официальном сайте!
Транспортные сани для организации сцепки санного поезда
Транспортные сани для организации сцепки санного поезда
Буровое здание ДТХЗ (Хабаровск) для буровой установки АлмазГеоБур RS90
Буровое здание ДТХЗ (Хабаровск) для буровой установки АлмазГеоБур RS90
Запатентовано. Охраняется законом. Сборно-разборное буровое здание - патент на изобретение N2492297.
Запатентовано. Охраняется законом. Сборно-разборное буровое здание - патент на изобретение N2492297.
Буровой комплекс для ИНДЭК (по заказу KAZ Minerals)
Буровой комплекс для ИНДЭК (по заказу KAZ Minerals)
ГЕОИНЖСЕРВИС работает в буровом здании ДТХЗ, Март 2019
ГЕОИНЖСЕРВИС работает в буровом здании ДТХЗ, Март 2019
Буровое здание для ООО "Восточная буровая компания" (FORACO), Сентябрь 2015
Буровое здание для ООО "Восточная буровая компания" (FORACO), Сентябрь 2015
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ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА» (ЗАО «ДТХЗ») – Специализированная строительная организация, занимающаяся монтажными работами (изготовление металлоконструкций), а также выполняющая тепломонтажные работы на промышленных объектах.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ производства сборно-разборных сооружений бурового комплекса (разборные буровые здания, инструментальные и транспортные сани, буровые ёмкости и др.) в короткие сроки и в одном месте: ЗАО «ДТХЗ», г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 15. 

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Свежие новости

27.12.2021 ЗУМПФ с печкой согреет в морозные дни ЗУМПФ с печкой согреет в морозные дни Важные для геологоразведки буровые растворы удобно использовать в специальных ёмкостях на полозьях. Читать далее
01.10.2021 Чигрин Юрий Сергеевич переизбран генеральным директором ДТХЗ на новый срок Чигрин Юрий Сергеевич переизбран генеральным директором ДТХЗ на новый срок Внеочередное общее собрание акционеров продлило полномочия руководителя организации ещё на 5 лет. Читать далее
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Монтажные работы

Вы уже видели наши уникальные буровые здания на фото или в работе и хотите такие же (или даже лучше), с учётом Ваших особенностей эксплуатации – обращайтесь – мы предложим различные варианты комплектации и конструктивных особенностей бурового комплекса. Большой опыт изготовления буровых комплексов (построено более 40-ка разборных буровых зданий) позволяет ЗАО «ДТХЗ» с каждым новым сборно-разборным сооружением внедрять свои особенности (улучшения) в изготавливаемые металлоконструкции для геологоразведки.

Уникальность наших буровых конструкций (разборные транспортные сани и буровые здания), а также стремление к совершенствованию и модернизации производства буровых работ находят воплощение в инновационных разработках и позволяют иметь долгосрочную выгоду от эксплуатации, которую Вы можете получить только в ЗАО «ДТХЗ», так как наши конструкции являются запатентованными изобретениями и охраняются законом.

Мы не стоим на месте и готовы оперативно разработать и внедрить в производство новые разборные сооружения под Ваши буровые станки (производства Атлас Копко, Борт Лонгир, Завод Бурового Оборудования и др.).

Наши буровые здания и сопутствующие металлоконструкции нашли своё применение в производстве геологоразведочных работ по всей России: от гор Чечни (в тяжёлых условиях перепада высот и крутых откосов) до Якутии и Чукотки (в заснеженных таёжных, степных и болотистых районах).

В чём Ваша выгода от приобретения буровых зданий в ЗАО «ДТХЗ»:

  • Экономическая выгода – Ваше преимущество от использования разборных буровых зданий на санном основании заключается в удешевлении затрат на транспортировку сборно-разборных сооружений к отдалённым местам производства геологоразведочных работ за счёт обеспечения требований, в первую очередь габаритных и весовых, предъявляемых различными видами транспорта, с сохранением функциональных возможностей для выполнения работ по геологоразведке на труднодоступных территориях. А габаритные и осевые расстояния полозьев саней и необходимый дорожный просвет транспортных саней позволяют перемещать их собственным ходом по стандартной автомобильной колее, в условиях отсутствия твёрдого грунтового покрытия или по снегу.
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  • Техническая выгода – Ваше удобство в эксплуатации и перевозке сборно-разборных конструкций для проведения буровых работ.
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  • Организационная выгода – Ваши особенности геологоразведочных работ могут требовать частые переезды на новые участки производства работ, что в наших конструкциях обеспечивается за счёт возможности организации многократной сборки и разборки сооружений на санях, легко и быстро перебазируясь на новые участки буровых работ, не теряя срочные выгодные заказы. Наши конструкции будут прибыльными для Вас, так как позволяют повысить производительность и выработку, за счёт удобства в эксплуатации, создавая комфортные для работы условия.
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Подробнее о конструкциях для буровых установок: Монтажные работы

Тепломонтажные работы

Со дня основания нашей организации в 1976 г. (ранее Хабаровское СМУ треста «Союзтеплострой») мы занимаемся специализированным строительством и ремонтом (огнеупорные и теплоизоляционные работы) на тепловых агрегатах (промышленные печи и дымовые трубы) в различных отраслях промышленности, необходимых для выплавки чугуна, стали, цветных металлов, термической обработки металлических изделий, переработки нефти, получения химических продуктов и строительных материалов.

Рациональные методы кладки, обмуровки и футеровки тепловых агрегатов, требующих специальной квалификации, ответственности и опыта строителей (огнеупорщиков, футеровщиков, трубокладов), обеспечивающих выполнение работ на высоком техническом уровне – то, что многие годы отличает ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА».

Подробнее о строительстве на промышленных объектах: Тепломонтажные работы

Подробнее о строительстве на промышленных объектах: Тепломонтажные работы