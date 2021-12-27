Свежие новости

ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА» (ЗАО «ДТХЗ») – Специализированная строительная организация, занимающаяся монтажными работами (изготовление металлоконструкций), а также выполняющая тепломонтажные работы на промышленных объектах.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И КОНЦЕНТРАЦИЯ производства сборно-разборных сооружений бурового комплекса (разборные буровые здания, инструментальные и транспортные сани, буровые ёмкости и др.) в короткие сроки и в одном месте: ЗАО «ДТХЗ», г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 15.
Вы уже видели наши уникальные буровые здания на фото или в работе и хотите такие же (или даже лучше), с учётом Ваших особенностей эксплуатации – обращайтесь – мы предложим различные варианты комплектации и конструктивных особенностей бурового комплекса. Большой опыт изготовления буровых комплексов (построено более 40-ка разборных буровых зданий) позволяет ЗАО «ДТХЗ» с каждым новым сборно-разборным сооружением внедрять свои особенности (улучшения) в изготавливаемые металлоконструкции для геологоразведки.
Уникальность наших буровых конструкций (разборные транспортные сани и буровые здания), а также стремление к совершенствованию и модернизации производства буровых работ находят воплощение в инновационных разработках и позволяют иметь долгосрочную выгоду от эксплуатации, которую Вы можете получить только в ЗАО «ДТХЗ», так как наши конструкции являются запатентованными изобретениями и охраняются законом.
Мы не стоим на месте и готовы оперативно разработать и внедрить в производство новые разборные сооружения под Ваши буровые станки (производства Атлас Копко, Борт Лонгир, Завод Бурового Оборудования и др.).
Наши буровые здания и сопутствующие металлоконструкции нашли своё применение в производстве геологоразведочных работ по всей России: от гор Чечни (в тяжёлых условиях перепада высот и крутых откосов) до Якутии и Чукотки (в заснеженных таёжных, степных и болотистых районах).
Подробнее о конструкциях для буровых установок: Монтажные работы
Со дня основания нашей организации в 1976 г. (ранее Хабаровское СМУ треста «Союзтеплострой») мы занимаемся специализированным строительством и ремонтом (огнеупорные и теплоизоляционные работы) на тепловых агрегатах (промышленные печи и дымовые трубы) в различных отраслях промышленности, необходимых для выплавки чугуна, стали, цветных металлов, термической обработки металлических изделий, переработки нефти, получения химических продуктов и строительных материалов.
Рациональные методы кладки, обмуровки и футеровки тепловых агрегатов, требующих специальной квалификации, ответственности и опыта строителей (огнеупорщиков, футеровщиков, трубокладов), обеспечивающих выполнение работ на высоком техническом уровне – то, что многие годы отличает ЗАО «ДАЛЬТЕПЛОХИМЗАЩИТА».
Подробнее о строительстве на промышленных объектах: Тепломонтажные работы